شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور زيادة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2021/2022 "، والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أهم المؤشرات المتعلقة برأس المال وتطور المشروعات تحت التنفيذ، ومن أهمها:

ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل 280.1 مليار جنيه مقابل 160.2 مليار جنيه عن عام 2020/2021 بزيادة 74.8% نتيجة لارتفاع أنشطة التخزين والدعم للنقل لتصل الي 102.7 مليار جنيه مقابل 6مليار جنيه بزيادة 1632.6% عن عام 2020/2021.

انخفضت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 147.9 مليار جنيه مقابل 165.7 مليار جنيه عن عام 2020/2021 بنسبة انخفاض 10.8% نتيجة لاكتمال المشروعات وتحويلها الي أصول ثابتة علي الرغم من ارتفاعها في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بزيادة 67.5% عن عام 2020/2021 .

ارتفعت إيرادات النشاط الجاري لتصل الي 1130.0 مليار جنيه مقابل 796.1 مليار بزيادة 41.9% عن عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع إيرادات للهيئة العامة للبترول متأثرة بارتفاع أسعار البترول عالميا بنسبة زيادة قدرها 46.4% عن عام 2020/2021.

ارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع ليصل الي 250.1 مليار جنيه مقابل 210.2 مليار جنيه بزيادة 19% عن عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع نشاط العقارات والتأجير بنسبة 91.3% وأيضا نشاط النقل والتخزين بنسبة زيادة قدرها 27.8% عن عام 2020/ 2021 .

ارتفعت قيمـة الأصول المتداولة لتصل 3372.8 مليار جنيه مقابل 2817.8 مليار جنيه بزيادة 19.7% عن عام 2020/2021 نتيجة الارتفاع في كافة عناصرها (المخزون - مدينون -استثمارات ماليه - نقديه بالبنوك) عن عام 2020/2021.

ارتفعت قيمة الإعانات لتصل الي 339.9 مليار جنيه مقابل 285.2 مليار جنيه بنسبه زيادة قدرها 19.2% عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للبترول (نشاط التعدين) بزيادة 216.3% عن عام 2020/2021 لتغطية فرق أسعار البترول عالميا .