شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف مؤشر تنافسية المحافظات المصرية فى 14 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول مؤشر للقدرة التنافسية للمحافظات المصرية، بالتعاون مع شركاء إنمائيين، موضحة أن المؤشر تم وضعه كأداة شاملة لضمان فعالية السياسات، وتعزيز توطين التنمية على مستوى المحافظات، ويتمثل هدفها الرئيسي في زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية بين المحافظات، وتعزيز بيئة الأعمال التجارية المحسنة لاجتذاب استثمارات جديدة، ودفع عجلة النمو العالمي من خلال التكامل الإقليمى.

أهداف إعداد المؤشر وأهميته

1- على مستوى الاقتصاد الكلى، يعمل المؤشر على دراسة الفجوات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات.

2- مساعدة الحكومة عامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خاصة، في التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة كافة.

3- مساعدة الحكومة فى متابعة تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والشاملة/ الاحتوائية والمتوازنة؛ لتغطى كل محافظات الجمهورية، وتحقيق رؤيتها.

4- تحسین ترتیب جمهورية مصر العربية في مؤشر تنافسية الدولة ككل.

5- يساهم في تشجيع الاستثمار وتوليد فرص العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

6- يعمل على رصد مواطن القوة والضعف بكل محافظة.

7- يساهم في معرفة مدى جاهزية المحافظة لتحقيق النمو المستدام وضمان مستوى معيشة ملائم للمواطن.

8- يساعد في رسم السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين تنافسية المحافظة.

9- قياس كفاءة أداء المحافظة ومستوى الأجهزة الحكومية بها، والخدمات التي تقدمها.

10- تحفيز المحافظات وتنافسها ما يساعدها على تحسين أدائها.

11- الاستفادة من النماذج الناجحة.

12- متابعة وتقييم ما يتم تطبيقه من سياسات وقرارات على مستوى المحافظة.

13- تيسير التفاوض بين المحافظة والحكومة المركزية.

14- تيسير التخطيط وتحديد الموارد والمشروعات المطلوبة لكل محافظة.