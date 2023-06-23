الذهب يسجل عالميا أكبر انخفاض أسبوعي منذ يناير الماضي

الشارقة - اميمة ياسر - سجل الذهب عالما أكبر انخفاض أسبوعي منذ يناير الماضي، وذلك مع تمسك البنوك المركزية حول العالم بالتشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة.

تتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة، عند المستوى 1917 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع بنسبة 0.2% وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي عند 1910 دولار للأونصة.

وكانت أسعار الذهب قد انخفضت أمس بنسبة 1% ليغلق تحت مستوى الدعم 1930 للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، حيث استمر انخفاض الذهب لأربعة جلسات متتالية حتى استطاع كسر مستوى الدعم والخروج من نطاق التداولات الذي تحكم في حركة الذهب منذ منتصف مايو الماضي. ط