تبدأ من 235 جنيها.. الزراعة تطرح لحوما طازجة بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتحركة في أنحاء الجمهورية

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن سعر كيلو اللحوم البلدي في منافذ الوزارة، 235 جنيهًا؛ والضاني 255 جنيهًا، موضحًا أن الوزارة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة.، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن الأسعار في تلك المنافذ تقل عن الأسواق الخارجية بنحو 20 لـ25%، لافتاً إلى أن هذه المنافذ لا تهدف إلى الربح بل لضخ المزيد من المنتجات، عبر قطاعات الزراعة المحمية وقطاع الإنتاج ومشروع صغار المزارعين.

وأكد أن الوزارة لديها ما يقرب من 400 منفذ في أنحاء الجمهورية، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، منها منافذ متنقلة عبارة عن سيارات بها "ثلاجات" تحمل شعار الوزارة وتحتوى على كميات من اللحوم المذبوحة الطازجة ويتم تغليفها وتستقر فى الميادين الرئيسية من كل محافظة.