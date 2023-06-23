شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 2220 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 23-6-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار جرام الذهب عيار 21 مستوى 2220 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية مع استمرار هدوء الطلب على الذهب في مصر، وتنفيذ الجهاز المركزى للتعمير، 448 مشروعاً بـ7 مراكز بمحافظة أسيوط، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل 2220 جنيها للجرام عيار 21واصلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، استقرارها ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2220 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية مع استمرار هدوء الطلب على الذهب في مصر، وبلغ عيار 18 حوالي 1894 جنيها، وبلغت قيمة عيار 24 حوالي 2526 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 17680 جنيها. سعر الذهب اليوم في مصر يسجل 2220 جنيها للجرام عيار 21واصلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، استقرارها ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2220 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية مع استمرار هدوء الطلب على الذهب في مصر، وبلغ عيار 18 حوالي 1894 جنيها، وبلغت قيمة عيار 24 حوالي 2526 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 17680 جنيها.



سكن كريم قرية المطمر الإسكان: تنفيذ 448 مشروعًا بـ7 مراكز بمحافظة أسيوط ضمن "حياة كريمة" الإسكان: تنفيذ 448 مشروعًا بـ7 مراكز بمحافظة أسيوط ضمن "حياة كريمة" قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال أجهزة (تعمير وسط وشمال الصعيد – تعمير جنوب الصعيد – تعمير الوادى الجديد)، انتهى من تنفيذ 448 مشروعاً بـ7 مراكز بمحافظة أسيوط، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وقال الوزير: يتولى جهاز وسط وشمال الصعيد، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز (أبوتيج – الفتح – أبنوب – ساحل سليم)، ويتولى جهاز جنوب الصعيد، تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، بينما يتولى جهاز الوادى الجديد، تنفيذ المشروعات بمركزى (ديروط – منفلوط)، وتضم المراكز السبعة بمحافظة أسيوط، إجمالى 35 وحدة محلية بها 150 قرية، موزعة كالتالي، مركز أبوتيج يضم 4 وحدات محلية بها 12 قرية، ومركز الفتح يضم 6 وحدات محلية بها 23 قرية، ومركز أبنوب يضم 4 وحدات محلية بها 17 قرية، ومركز ساحل سليم يضم 3 وحدات محلية بها 16 قرية، ومركز صدفا يضم 4 وحدات محلية بها 17 قرية، ومركز ديروط يضم 7 وحدات محلية بها 41 قرية، ومركز منفلوط يضم 7 وحدات محلية بها 24 قرية.



رئيس المنطقة الاقتصادية ومسؤولي الشركة الهندية

شركة هندية تضخ 20 مليون دولار لإنشاء مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسأعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن إطلاق شركة بلاتينيوم الهندية- الرائدة في صناعة المواد المضافة ومثبتات PVC- مشروعًا داخل إحدى مناطق التطوير الصناعي في المنطقة، بإجمالي استثمارات 20 مليون دولار على مرحلتين الأولى باستثمارات 10 مليون دولار بمساحة 10 آلاف متر مربع والثانية 10 آلاف متر مربع باستثمارات 10 مليون دولار. شركة هندية تضخ 20 مليون دولار لإنشاء مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسأعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن إطلاق شركة بلاتينيوم الهندية- الرائدة في صناعة المواد المضافة ومثبتات PVC- مشروعًا داخل إحدى مناطق التطوير الصناعي في المنطقة، بإجمالي استثمارات 20 مليون دولار على مرحلتين الأولى باستثمارات 10 مليون دولار بمساحة 10 آلاف متر مربع والثانية 10 آلاف متر مربع باستثمارات 10 مليون دولار.

وتستهدف بلاتينيوم الهندية، تصدير 70% من منتجاتها للخارج و 30% للسوق المحلي ، لافتاً إلى رغبة الكثير من الشركات الهندية لضخ استثمارات في مصر، ما يؤكد على أهمية السوق المحلي لهذه الشركات فضلاً عن أهمية المنطقة كنافذة للتصدير للأسواق الإفريقية.