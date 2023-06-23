شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "السيارات" بنسبة 6.9% والان مع تفاصيل الخبر
فيما تراجعت 10 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.4%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.7%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.7%، وانخفض قطاعا الخدمات التعليمية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%.
كما هبطت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والعقارات، والتجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 1%، 0.9%، 0.8%، 0.1%، على التوالي.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 1.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.164 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 715.3 مليار جنيه إلى 715.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.01%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.4 مليار جنيه إلى 220.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.
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