شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنتج 10.6 مليون طن أسمنت خلال أول 3 أشهر من عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وانخفض إجمالي الإنتاج من الأسمنت بمعدل 0.3%، وإجمالي المبيعات بمعدل 2.2% خلال شهر مارس عام 2023 مقارنةً بشهر فبراير الماضي، كما ارتفع متوسط أسعار المستهلك بمعدل 4.4% خلال شهر مارس 2023 مقارنةً بشهر فبراير 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن في عام 2020، في حين بلغ حجم الاستهلاك 44.9 مليون طن عام 2020 منخفضًا من 48.7 مليون طن عام 2019.
بلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت، 45.8 مليون طن خلال عام 2022، وبلغ إجمالي المبيعات 42.4 مليون طن خلال العام الماضي، وبلغ متوسط أسعار المستهلك بين 1278 جنيها للطن في شهر يناير إلى 2009 جنيها للطن في شهر ديسمبر، بحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
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