شكرا لقرائتكم خبر عن "مطاحن شمال القاهرة" تخاطب "التموين" لاستغلال شونة العاشر للاستثمار العقاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إنه تمت مخاطبة هيئة السلع التموينية لاستغلال المساحة المستقطعة من أرض شونة العاشر من رمضان، والمقدر مساحتها بنحو 21 ألف متر مربع، لاستخدامها في نشاط الاستثمار العقاري، ولم تتلق الشركة ردًا حتى الآن، وجار المتابعة بشأن الأمر.

وبشأن تقنين أراضي الشركة، أوضحت "مطاحن ومخابز شمال القاهرة"، أنه بالنسبة لأرض مدينة السلام تم تقديم طلب إلى مأمورية شهر عقاري السلام، وتم الانتهاء من البحث وعمل المقبول وكشف التحديد المساحي وتسليمها إلى محافظة القاهرة لعمل مشروع العقد النهائي وبعد الحصول على حكم بإلزام المحافظة بعمل العقد النهائي طعنت المحافظة على الحكم لإعادة المرافعة، وبالنسبة لأرض مطحن الهدى، وتم عمل الجدولة اللازمة لسداد حق الانتفاع عن تلك المساحة، وجاري التفاوض بشأن شراء تلك المساحة أو تسليمها للحي وعند البت النهائي، وستقوم الشركة بإجراءات تسجيل وعمل التسويات اللازمة.

وكشفت شركة مطاحن شمال القاهرة، عن أسباب الزيادة في مخلفات المطاحن، لارتفاع أسعار "الأذرة السرسي" وباقي الأنواع، أما زيادة الكمية فترجع نسبة كبيرة منها لدرجة نظافة القمح التمويني الفعلية، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات حول قيمة مخلفات الإنتاج الظاهرة بقائمة الدخل عن الفترة بمبلغ 51.7 مليون جنيه، والتي تبين أن الفروق بين الكميات المطحونة من الأقماح بالشركة 24 قراط ومختلف الدرجات، والتي تتمثل في مخلفات الطحن الواجبة عن الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 31 مارس عام 2023 نحو 12.1 ألف طن، بينما بلغت مخلفات الطحن المباعة خلال نفس المدة نحو 16.5 ألف طن بزيادة نحو 4402 طن بنسبة بلغت نحو 36.3%، وتراوحت أسعار البيع بين 6-8 آلاف جنيه للطن، مما يشير إلى وجود خلل في إجراءات الرقابة الداخلية.