شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 13.7% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والهند عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الهند خلال عام 2022:
1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.1 مليار دولار.
2. أسمدة بقيمة 242.1 مليون دولار.
3. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 240.8 مليون دولار.
4. ملح وكبريت بقيمة 91.5 مليون دولار.
5. قطن بقيمة 76.8 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الهند خلال عام 2022:
1. لحوم بقيمة 669.2 مليون دولار.
2. حديد وصلب بقيمة 538.8 مليون دولار.
3. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 448.2 مليون دولار.
4. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 358.4 مليون دولار.
5. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 274.4 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 33.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/ 2023 مقابل 24.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالهند 6 ملايين دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 14.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.8%.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز