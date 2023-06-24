شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يفتتح محطة متكاملة للتموين بالغاز والبنزين والشحن الكهربائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المحطة المتكاملة ( مصر للبترول - غازتك ) لتقديم خدمات تموين السيارات بالوقود السائل والغاز الطبيعي والشحن الكهربائي للسيارات في شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، وذلك بعد تطويرها بالكامل وإضافة خدمة التموين بالغازالطبيعي لخدماتها.

وأوضح المهندس طارق الملا عقب الافتتاح أن التوسع في إنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعي أحد الحلول المهمة ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة و تشجيع استخدام هذا النوع من الوقود الاقتصادي والموفر للمواطن، مشيرا إلي أن استراتيجية الوزارة تعمل علي توفيره في مختلف الطرق والمحاور للتيسير علي مستخدمي السيارات، وأنها نجحت في تحقيق.



افتتاح محطة التموين المتكاملة توسع وانتشار غير مسبوق لمحطات تموين السيارات بالغاز في مختلف المحافظات والمدن خلال السنوات الثلاث الأخيرة تزامنا مع انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم استخدام الغاز كوقود. وأضاف الملا أن المحطات المتكاملة للوقود هي أحد الحلول التي تتبناها استراتيجية الوزارة حيث توفر خدمات الوقود المتنوعة بجميع أنواعها سواء الغاز الطبيعي أو البنزين عالي ال

الأوكتين أو الشحن الكهربائي للتيسير علي مستخدمي السيارات وإتاحة مختلف البدائل الاقتصادية والعصرية للوقود أمامهم علاوة علي الخدمات المتعددة التي تم تزويد المحطة بها ليستفيد بها مرتادي الطرق وقائدي السيارات، لافتا إلي أن هذا النوع من المحطات تم تطويره وفق نموذج التطوير الذى تتبناه استراتيجية الوزارة في المحطات وفقا لأعلي معايير جودة الخدمات والأمان والسلامة والاستدامة كما تم تشغيلها بالطاقة الشمسية .



الافتتاح الوزارى وفيما يتعلق بالتقدم في خطة التوسع والانتشار لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية بعد انطلاق المبادرة الرئاسية ، يٌشار الي ارتفاع عدد المحطات الي ٩٢٣ محطة في الوقت الحالي مقارنة بنحو ٢٠٣ محطة في مطلع عام ٢٠٢١ قبيل اطلاق المبادرة الرئاسية اي ان عدد المحطات تضاعف بأكثر من اربع امثاله في غضون تلك الفترة ، حيث تخدم هذه المحطات اكثر من نصف مليون سيارة حاليا تعمل بالغاز الطبيعي، علاوة علي نحو ١٣٠ مركزا لتقديم خدمات التحويل للسيارات الي استخدام الغاز كوقود . و تفقد الوزير الخدمات المقدمة بالمحطة و استمع الي شرح في هذا الاطار من رئيسي شركتي مصر للبترول وغازتك المشغلتين للمحطة ، حيث اوضح المهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول ان المحطة التي تقع علي مساحة ١٩٢٠ م٢ تم تطويرها بالكامل ، و اصبحت تجمع الي جانب خدمات التموين بالوقود السائل ( البنزين ٩٢ و ٩٥ ) خدمة التموين بالغاز الطبيعي والشحن الكهربائي ، مضيفا ان المحطة البالغ اجمالي سعتها التخزينية من البنزين ٩٢ و ٩٥ نحو ١٣٥ الف لتر تتميز بقدرتها علي تقديم خدمة تموين السيارات بشكل سريع لعدد كبير من السيارات من خلال ١٢ نقطة تموين بواقع ٨ نقاط لبنزين ٩٢ و ٤ نقاط لبنزين ٩٥ ، كما تضم المحطة مركز خدمات متكامل للسيارات ومنفذ تسوق .

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يفتتح المحطة المتكاملة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يفتتح

و اشار المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك الي ان المحطة من المحطات المهمة التي تم ادخال خدمة التموين بالغاز الطبيعى اليها ضمن خطة الوزارة للانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز و تمثل اضافة جديدة للتعاون المثمر بين شركتي غازتك ومصر للبترول في اقامة محطات مشتركة متطورة و حديثة بلغ عددها نحو ١٧٩ محطة في مختلف المحافظات منها نحو ١٥٧ محطة في العامين الاخيرين ، واوضح ان المحطة التي تم افتتاحها تخدم نحو ١١٠٠ سيارة يوميا من خلال ٤ نقاط شحن وتموين بالغاز الطبيعي ، و ان تشغيل هذه المحطة المتكاملة التي تقع بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة يعكس التقدم في تنفيذ الخطة الطموحة للانتشار بمحطات الشركة وخدمة المناطق الحيوية التي تشهد طلبا متزايدا على استخدام الغاز الطبيعي كوقود من جانب المواطنين ، لافتا الي أن محطات شركة غازتك المنتشرة في ٢٥ محافظة علي مستوي الجمهورية تمثل اعلي معدل انتشار في السوق المحلى لمحطات الخدمة والتموين بالغاز الطبيعي .





توقيع بروتوكول تعاون بين غازتك ومصر للبترول لاقامة محطات الوقود المتكاملة

وعلى هامش افتتاح المحطة ، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي غازتك و مصر للبترول في مجال اقامة محطات تموين ومراكز خدمات متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل والشحن الكهربائى وغيرها من الخدمات للعملاء. وكذلك توقيع عقد اتفاق بين شركتي غازتك و Circle K Egypt لنشاط الماركت تحت المسمى التجارى Circle K و ذلك بمحطات الوقود السائل لشركة إينى الايطالية و التي يتم تشغيلها من خلال شركة غازتك .

حضر الافتتاح والتوقيع الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و نائبه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس ايمن عبدالبديع للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس احمد محمود، وماتيا كامبانياتي مدير شركة ايني الايطالية في مصر والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، والمهندس سيد حسين مساعد نائب رئيس شركة ايجاس لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز .