شكرا لقرائتكم خبر عن اللحوم والحديد يتصدران قائمة أهم الواردات المصرية من الهند فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل إلى 6 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 13.7%، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 6.5%.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من الهند وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 4.1 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 26.4%.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الهند خلال عام 2022

1. لحوم بقيمة 674 مليون دولار.

2. حديد وصلب بقيمة 539 مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 386 مليون دولار.

4. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 363 مليون دولار .

5. ألات، أجهزة الية وأجزاؤها بقيمة 435 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 266.1 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 3.3 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 .

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالهند 6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6%، بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر 16.3 مليون دولار خــلال العــام المــالـي2021 / 2022 مقابل14.3مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.8%.