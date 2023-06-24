التعاملات المسائية.. قفزة جديدة بأسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية، حيث زاد الجرام 30 جنيها مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لموقع "مصراوي".

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب بحلول التعاملات المسائية بحسب ما نشر موقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1500 جنيه للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1929 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2250 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2571 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1921 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بارتفاع 7.1 دولار بنسبة 0.38%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس الأول، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.