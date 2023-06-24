شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح الجهود فى دعم توصل اقتصادية قناة السويس لاتفاق مع رينيو باور الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مكتب التمثيل التجاري فى نيودلهي، زيارة لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين رئيس الهيئة للهند والتي تضمنت زيارة ميدانية لمقر شركة رينيو باور الهندية ReNew Power المتخصصة فى مجال الطاقة المتجددة، والتي تم توقيع اتفاق إطاري معها لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة، بطاقة 20 ألف طن سنوياً، قابل للزيادة حتى 220 ألف طن سنوياً وباستثمارات تصل إلى نحو 8 مليارات دولار وتم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأعمال في تنفيذ المشروع ومتطلبات مراحل العمل المقبلة بين الجانبين والمقرر البدء فيها خلال العام المقبل، كما تضمنت الزيارة تفقد بعض مراكز البيانات والعمليات داخل الشركة لمتابعة سير الأعمال في بعض مشروعات الطاقة القائمة.

صرح السيد الوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أن توقيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاتفاق الإطارى مع شركة رينيو باور الهندية لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تصل الى 8 مليار دولار يمثل تتويجاً لجهود المكتب التجاري فى نيودلهي والتي استمرت على مدار العام الماضي عبر اتصالات واجتماعات مكثفة مع مسئولي الشركة مشيراً الى جهود المكتب قد اثمرت عن التوصل لاتفاق اطارى مع الشركة على هامش اجتماعات قمة المناخ COP-27 التي عقدت بشرم الشيخ فى شهر نوفمبر الماضي.

أشار رئيس التمثيل التجاري الى هذه الجهود تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات السيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة للصناعة لمكاتب التمثيل التجاري بتكثيف جهودها للترويج وجذب الاستثمارات الدولية فى القطاعات الهامة ذات الأولوية وفى مقدمتها التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر الطاقة ومن بينها الهيدروجين الاخضر فى إطار تنفيذ المشروع القومي لتحويل مصر الى مركز إقليمي للطاقة.