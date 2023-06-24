شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 186.9 ألف سفينة عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور عدد السفن العابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس خلال العشر سنوات الأخيرة، الفترة من "2013-2022"، والتي شهدت تحقيق أرقام قياسية فى نهاية العام الماضى.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالي تطور عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال الفترة المذكورة بلغ نحو 186.9 ألف سفينة، وجاء تطور السفن خلال الـ 10 سنوات الماضية وفقا لما يلي:

• 16.6 ألف سفينة عام 2013.

• 17.1 ألف سفينة عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3.3%.

• 17.5 ألف سفينة عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.

• 16.8 ألف سفينة عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%.

• 17.6 ألف سفينة عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%.

• 18.2 ألف سفينة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6%.

• 18.9 ألف سفينة عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3.9%.

• 18.8 ألف سفينة عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%.

• 20.7 ألف سفينة عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.9%.

• 24.7 ألف سفينة عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2% ( رقم قياسي).