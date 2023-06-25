«البلد اللي بتروح مبترجعش».. وزير المالية: الأزمة الاقتصادية هتعدي

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رغيف الخبز كان يكلّف الدولة 55 قرشا، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع الأسعار ارتفعت التكلفة إلى جنيه، مؤكدا أن الدولة تتحمل الفرق لتخفيف الأعباء عن المواطن، بل تزيد مخصصات الدعم.

وخلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «ten» مساء السبت، أكد معيط أن "الدولة لن تتوقف عن مساعدة المواطنين للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية".

وأضاف وزير المالية أن حجم مصروفات الدولة في الموازنة الجديدة يُقدر بـ3 تريليون جنيه، وحجم الإيرادات 2.8 تريليون أي أن هناك فرقا ما بين الإيرادات والمصروفات يقدر بـ800 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة ستمد التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من المحافظات، مع الاستمرار في صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الموازنة الجديدة، حتى لا يتجه المواطن للسكن في عشوائيات مرة أخرى.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في حل الكثير من المشاكل المستعصية مثل أزمة الكهرباء، وأزمة البوتاجاز وإنشاء الكثير من الوحدات السكينة، متابعاً: "الدولة مستقبلها جيد، ولكن الظروف الاقتصادية الصعبة أثر سلبًا على المواطنين".

وتابع الوزير أن الدول المجاورة لمصر تتعرض للكثير من المخاطر الأمنية، والدولة تنفق الكثير من أجل حماية المواطن من هذه المخاطر، مضيفاً: "خد بالك، البلاد اللي بتروح لا ترجع، الأزمة الاقتصادية هتعدي".

وأتمّ الدكتور محمد معيط: "الدولة متماسكة، وتمتلك بنية تحتية جيدة، وقادرة على تحسين الوضع، البلد لديها فرص تكمِّل".