شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات حول آليات دعم العمل المناخى عالميا فى مؤتمر بون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مؤتمر بون للمناخ من أهم المؤتمرات الداعمة لحماية كوكب الأرض والسعى لخفض الانبعاثات، كما يدعم الدور الحيوي للأطراف الفاعلة غير الحكومية في تنفيذ عدد من الحلول الهامة للعمل المناخي،

فى 7 معلوات نوضح لك آليات دعم العمل المناخى عالميا: -

1- شكل الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، فرق عمل للمشاركة البناءة فى فعاليات الورش التمهيدية للمؤتمر، وذلك للوصول إلى نتائج وتوصيات حول الخسائر والأضرار والتمويل وضريبة السلع والخدمات.

2- نظما ورش عمل مع شراكة مراكش والشركاء من الأطراف الفاعلة غير الحكومية لمناقشة الخطط وأولويات العمل المناخي لبقية العام، فضلًا عن المشاركة في اجتماعات مع الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

3- التوصية على أهمية دور الشباب في تخطيط وتنفيذ العمل المناخي، حيث سيعلن رواد المناخ قريبًا عن مجموعة جديدة من "الزملاء الشباب" للسنة الثالثة على التوالي لدعم فريق رواد المناخ على إضفاء المزيد من الزخم لمفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

4- التركيز على ضرورة الاستماع لأصوات السكان الأصليين واحترام ثقافاتهم وتقاليدهم المحلية عند تخطيط وتنفيذ العمل البيئي والمناخي.

5- التركيز على الطبيعة بوصفها عنصرًا أساسيًا من عناصر تحقيق أهداف المناخ والبيئة لعام ٢٠٣٠ وتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف.

6- أهمية تدفق السيولة التمويلية من المصادر المحلية، وتخفيف الاعتماد على الديون لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، وتبني مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر، وخلق أجواء جاذبة للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في تمويل وتنفيذ العمل المناخي،.

7- إطلاق ستة فرق عمل لتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، لتسريع وتيرة العمل لتحقيق هدف الصمود في مواجهة التغير المناخي بصورة ملموسة في المدى القريب.