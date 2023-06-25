شكرا لقرائتكم خبر عن لمواكبة التوسع فى استخدامات الغاز.. تدعيم مستمر لخطوط الشبكة القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق قطاع البترول على مدار السنوات التسع الماضية معدلات وأرقام قياسية فى مشروعات التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى ولمواكبة التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى حيث يتم تدعيم مستمر لخطوط الشبكة القومية حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 1234 كم وبتكلفة تقترب من 20 مليار جنيه ويعد أبرزها الأتى..

1-خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها الدولة فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف .

2-وكذا خط غاز العامرية /العلمين لتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق الساحل الشمالى حتى مدينة العلمين الجديدة ، وذلك تنفيذاً لخطة إمداد المدن الجديدة بالغاز الطبيعى، ومنها مدينة العلمين الجديدة كواحدة من أهم المناطق التى تشملها خطط الدولة للتنمية المستدامة ويعمل على إمداد مدينة العلمين الجديدة بالغاز الطبيعى.

3-وجار حالياً تنفيذ عدد من خطوط الغاز الرئيسية الأخرى بإجمالى أطوال حوالى 75 كم وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 9ر7 مليار جنيه .

4-ومن أهمها خط السليمانية/شمال الجيزة، تغذية توسعات مدينة الفيوم الجديدة ضمن مشروع حياة كريمة و مشروع وحدتى ضواغط دهشور .