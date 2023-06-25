شكرا لقرائتكم خبر عن 78 ألف دولار فقط واردات الموبايلات فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت واردات المحمول مستوى جديدا من التراجع في الفترة الأخيرة، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن مصر استوردت أجهزة تليفون للأفراد بقيمة 78 ألف دولار فقط في شهر مارس الماضي، والتي كانت قيمتها في مارس المناظر له عام 2022 نحو 46 مليون و325 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمته 46 مليون و247 ألف دولار.

وقدرت بيانات الجهاز، إجمالي واردات مصر من الهواتف المحمولة بنحو 337 مليون في الـ8 أشهر الأولى من العام الماضي 2022، بينما كانت نحو مليار و230 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 893 مليون و532 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالى الواردات المصرية بلغت نحو 5.71 مليار دولار في شهر مارس الماضي بينما كانت نحو 9.61 مليار دولار فى شهر مارس عام 2022، بتراجع بلغت قيمة نحو 3.9 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 40.6٪.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 1.96 مليار دولار خلال شهر مارس الماضى، مقابل 3.89 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة تراجع بلغت 49.6٪.