سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 25-6-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" تقريرا حول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك الإسلامية والمصرية والعربية والأجنبية المختلفة.

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

طرح سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.