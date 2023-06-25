بداية التعاملات.. انخفاض أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط سعر الجرام بنحو 20 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1487 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1911 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2230 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2549 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1921 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بارتفاع 7.1 دولار بنسبة 0.38%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.