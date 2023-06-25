شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات..وتنفيذ صفقة على مصرف أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات اقتربت من 900 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 17518 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3256 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 21315 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 7337 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3512 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 5214 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 5413 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر المصدرة لعدد 3 ملايين سهم بقيمة 67.9 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 1000 سهم، 850 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 6 ملايين سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 31.5 ألف سهم، 14 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال 23.7 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 11340 سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري شراء الأولى عدد 3.9 مليون سهم من أسهم الخزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.60%، وشراء الثانية عدد 706.3 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.39%.

في سياق آخر أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن موافقة مجلس الإدارة على إيجار مصنع مساحته حوالي 45 ألف متر مربع من شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، بعقد الإيجار لمدة 9 سنوات بقيمة إيجارية 774.5 ألف جنيه شهريًا، بعد الموافقة على العرض المالي والفني المقدم، ومن المتوقع أن المصنع يزيد الطاقة الإنتاجية لشركة دايس بنسبة 30% من الطاقة الحالية وتخصيص تلك الزيادة للتصدير.

فيما أعلنت شركة الملابس والمنسوجات-كابو، موافقة مجلس لإدارة على بيع جزء من الأسهم المملوكة لها في شركة الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" في حدود 14 مليون سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، صافي ربح بعد الضريبة قدرها 124.4 مليون جنيه مقابل صافي ربح بعد الضريبة قدرها 103 ملايين جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، كما وافق مجلس إدارة الشركة على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024 بصافي ربح مستهدف بعد الضريبة بمبلغ 116.4 مليون جنيه واستثمارات بمبلغ 43 مليون جنيه، مقابل صافي ربح مستهدف للعام المالي 2022/2023 بمبلغ 98.192 مليون جنيه.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائضًا قدره 7.1 مليون جنيه خلال شهر مايو، مقابل فائض قدره 1.13 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام المالي السابق.