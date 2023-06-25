شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل 2240 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر اخر تحديث في سعر الذهب اليوم الأحد بالسوق المصري وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2240 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية مع استمرار هدوء الطلب على الذهب في مصر، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2240 جنيها. عيار 18 يسجل 1920 جنيها. عيار 24 يسجل 2560 جنيها. الجنيه الذهب 17920 جنيها. سعر الذهب عالمياً

تراجعت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أشهر، وذلك في ظل التأثير السلبي لحديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حول رفع أسعار الفائدة، لتنخفض أسعار الذهب لأربع جلسات متتالية ويصل إلى مناطق سعرية حرجة.

وحتى الآن المحاولات مستمرة من قبل أسعار الذهب لكسر مستوى الدعم بعد أن فشل الذهب في إيجاد أي دعم يدفعه إلى عكس حركته نحو الأعلى والابتعاد عن هذه المنطقة السعرية الحرجة.

شهادة جيروم باول رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس كانت المحرك الأساسي للأسواق، وقد جاءت مماثلة لتصريحاته عقب اجتماع الفيدرالي الأخير ليشير أن رفع أسعار الفائدة مرتين خلال النصف الثاني من العام هو تخمين جيد من قبل الأسواق، وأن وتيرة رفع الفائدة لم تعد تهم الآن بعد أن وصلت الفائدة عند مستوياتها الحالية وأن الاعتدال في التعامل مع الفائدة أصبح مناسب أكثر.

وخرجت الأسواق باستنتاجين هامين من شهادة باول، الأول أنه يتفق هو ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي على أنه ينبغي أن يكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. والثاني أنه يتوقع أن تظل معدلات الفائدة مرتفعة خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

وبالطبع كان لهذا المعنى تأثير سلبي على أسعار الفائدة كون رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عائد يتزايد برفع الفائدة.

الأسواق تقوم الآن بتسعير الفائدة باحتمال بنسبة 72% أن يقوم البنك برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو القادم، ولكن لدى الأسواق قناعة أن البنك قد لا يلجأ إلى رفع الفائدة مجدداً بعد اجتماع يوليو.