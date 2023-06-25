شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يتراجع بنسبة 2.4% بختام تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.149 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 17287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3225 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 21052 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 7235 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3493 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5174 نقطة.