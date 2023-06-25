شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الصناعات الغذائية تحتل المراكز التسعة الأولى عالمياً فى تصدير 13سلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية المصري قد نجح في عام 2022 في احتلال المراكز العالمية التسع الأولى في تصدير عدد 13 سلعة غذائية مصنعة، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة UN-ITC، وبلغت صادرات مصر من الأغذية المصنعة 4.1 مليار دولار في عام 2022 بنسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

واحتلت مصر المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة، والمركز الأول عالمياً في تصدير الباكينج بودر، والمركز الرابع عالميا في تصدير البصل المجفف، والمركز الرابع عالميا في تصدير البذور والاثمار الزيتية، والمركز الخامس عالميا في تصدير إستكوزا المياه العزبة، والمركز السادس عالمياً في تصدير الخمائر الحية، والمركز السابع عالمياً في تصدير الزيتون المخلل والمحفوظ، والمركز الثامن عالمياً في تصدير التمور، والمركز الثامن عالميا في تصدير الخضر والفاكهة المحفوظة بغير الخل، والمركز التاسع عالمياً في تصدير الجبن المطبوخ، والمركز التاسع عالمياً في تصدير الطماطم المحفوظة بغير الخل، والمركز التاسع عالمياً في تصدير الكاتشب، والمركز التاسع عالميا في تصدير المخاليط العطرية لصناعات المشروبات الغازية.

وتأتى تلك النتائج نتيجة لجهود مصدري ومنتجي الأغذية المصنعة المصريين ودعم القيادة السياسية لملف التصدير وتنمية الصادرات وما تشهده الدولة من تطوير في البنية التحتية ومشروعات الاستثمار الزراعي بما يحقق الامن الغذائي المصري وتحقيق فائض للتصدير بمستوى عالمي يشهد له العالم أجمع، كما تؤكد ثقة المُنتج والمُصدر في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو والمنافسة العالمية وتُعزز ثقة العالم في المنتجات المصرية.

وبهذه المناسبة يتقدم المجلس بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التجارة والصناعة وكافة العاملين بالشركات المصرية في مجال الإنتاج والتصدير الغذائي المصنع وأعضاء المجلس.

وتعد تلك النتائج دافع اقوى امام المجلس للاستمرار في جهوده بالتعاون مع أجهزة الدولة المصرية والشركات المصرية المصدرة لفتح مزيد من الأسواق التصديرية وزيادة الحصة التصديرية في الأسواق الحالية وفقاً لأعلى المعايير العالمية في سلامة الغذاء واللوجستيات المتعلقة بالتصدير.