شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات عمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
أول أيام عيد الأضحى (الأربعاء 28 يونيو 2023) إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية والمطارات والموانئ.
واعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى (الخميس 29 يونيو 2023):
يتم العمل بالمواعيد الصيفية على النحو التالي:
طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.
يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية والمطارات والموانئ بالمواعيد المقررة بتلك الأماكن.
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