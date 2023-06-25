شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء "المقاولات" و"السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.2%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2%، وهبط قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات بنسبة 1.2%، ونزل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، وانخفض قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%.

كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.6%، أعقبه قطاعا مواد البناء، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، يليهما قطاعات التجارة والموزعون، والخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.8%، 0.5%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.149 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 759.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.32%، والعرب على 10.16%، واستحوذت المؤسسات على 26.70% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.7 مليون جنيه، 85.6 مليون جنيه، 73.1 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 185.5 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 17287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3225 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 21052 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 7235 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3493 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5174 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 5299 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1355 نقطة.