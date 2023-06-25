شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزيرة التخطيط يختتم زيارته للبحيرة بتفقد عدد من المشروعات التنموية والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الجولة التفقدية للمشروعات التنموية بجامعة دمنهور، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالجامعة، حيث أشار الدكتور أحمد كمالي إلى منظومة التخطيط والمتابعة بوزارة التخطيط ودورها في رصد المعوقات والتحديات الناشئة خلال تنفيذ المشروعات بالمحافظات، لإيجاد حلول وتذليل تلك العقبات.
كما أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية توافر البيانات والمعلومات عند متابعة المشروعات التنموية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعبئة الموارد المتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية.
جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الثاني قد شهدت افتتاح الدكتور أحمد كمالي المركز التكنولوجي بمدينة بدر، وتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة.
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