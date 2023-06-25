شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزيرة التخطيط يختتم زيارته للبحيرة بتفقد عدد من المشروعات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيارته لمحافظة البحيرة، والتي استمرت لمدة يومين؛ بتفقد عدد من المشروعات التنموية بجامعة دمنهور، حيث تفقد مشروع إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي بدمنهور، ومشروع إنشاء كلية الهندسة بمجمع الأبعادية بدمنهور، ومشروع إنشاء مبنى المدرجات بأرض الاستاد بالأبعادية بدمنهور. كان في استقبال وفد وزارة التخطيط الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد، نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسيد أمين عام الجامعة.

وخلال الجولة التفقدية للمشروعات التنموية بجامعة دمنهور، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالجامعة، حيث أشار الدكتور أحمد كمالي إلى منظومة التخطيط والمتابعة بوزارة التخطيط ودورها في رصد المعوقات والتحديات الناشئة خلال تنفيذ المشروعات بالمحافظات، لإيجاد حلول وتذليل تلك العقبات.

كما أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية توافر البيانات والمعلومات عند متابعة المشروعات التنموية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعبئة الموارد المتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية.

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الثاني قد شهدت افتتاح الدكتور أحمد كمالي المركز التكنولوجي بمدينة بدر، وتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة.