شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة جوباص بقيمة 5.8 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة وكالكس للصناعة والتجارة بحجم تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة جوباص للنقل البري بحجم تداول 58.4 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.9 مليون سهم بقيمة 24.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 39 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.149 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 759.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.32%، والعرب على 10.16%، واستحوذت المؤسسات على 26.70% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.7 مليون جنيه، 85.6 مليون جنيه، 73.1 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 185.5 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 17287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3225 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 21052 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 7235 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3493 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5174 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 5299 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1355 نقطة.