الشعبة العامة للذهب تعلن زيادة مصنعية المشغولات 10%

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10% بدءا من الشهر المقبل.

وأوضح هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، في بيان، أن الزيادة المقرر تطبيقها على مصنعية المشغولات الذهبية يأتي ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع مصلحة الضرائب لوضع أسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية

وأشار ميلاد إلى أن تلك الزيادة لن تشكل تحركا للأسعار أو عبئا على المستهلك بشكل كبير.

وأضافت الشعبة، أنها ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل بناءً على قرار علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

وأضاف ميلاد، أن قرار وزارة التموين باعتبار السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية، رفع من وزن الحد الأدنى لوصف السبائك من الذهب الخام واعتبارها من ضمن المشغولات الذهبية إلى 100 جرام بدل من "أونصة (31.1 جرام)" بما سيخضع السبائك 100 جرام فأقل للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.