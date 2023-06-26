جمارك الدخيلة تضبط 3 محاولات تلاعب فى المستندات للتهرب من الضرائب

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للحركة برئاسة محمد البسيونى المدير العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة محمد درويش مدير عام مكافحة التهرب الجمركى والإدارة العامة للأمن الجمركى برئاسة طلعت مراد من ضبط 3 محاولات تلاعب فى المستندات للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى قامت شركة ا. ا بالتلاعب فى منشأ الأصناف الواردة بالبيان الجمركى رقم 395700 لسنة 2023 بعدد 1 حاوية ومشموله قطع غيار سيارات منشأ الصين، حيث تبين بالمعاينة الفعلية وجود مناشئ أخرى متعددة.

وفى المحاولة الثانية قامت شركة ا. ل. ت بالتلاعب فى المستندات الخاصة بمشمول البيان الجمركى رقم 166010 لسنة 2023 وإثبات أن الوارد من أصناف الطباعة والكتابة المقرر لها الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وتبين بعد اجراء التحليل للصنف أنه ليس من أوراق الطباعة والكتابة ولا يخضع للإعفاء المقرر.

وكانت المحاولة الثالثة بناء على إخبارية مقدمه من المركز اللوجيستى برئاسة ممدوح عبدالغنى وياسر البكرى وحسن سليط مديرى المركز اللوجيستى للمعاينة الفعلية بمحاولة إحدى الشركات الاستيراد التلاعب فى مسمى صنف الكيماويات بالتحليل المقدم عن البيان الجمركى رقم 151832 لسنة 2023.

وقام بالضبط لجان فحص مختلفة برئاسة محمد شحاته مدير إدارة التعريفة وهشام بدر مدير إدارة الحركة وخالد قبيصى مدير التعريفة وعاطف محمود مدير تعريفة ورمضان مغازى مأمور الحركة ومحمد رجب مدير الحركة ومحمد عويضة مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى ومحمود فيالة مدير إدارة الأمن الجمركى وعادل مصطفى مدير تعريفه مكافحة التهرب ومحمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى. وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم والتعويضات مليون و504 آلاف و486 جنيه.

قرر مجدى كمال الشهاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتور رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.