شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الوقود تتراجع لمليار دولار فى مارس بسبب البترول الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من الوقود، تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفق بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو مليار و96 مليون دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو مليار و265 مليون دولار في شهر مارس عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 168 مليون و536 ألف دولار.

وعزا جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى واردات البترول الخام والتي سجلت نحو 158 مليون و950 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل نحو 473 مليون و120 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 314 مليون و170 ألف دولار، وذلك على الرغم من الزيادة التي حققتها الواردات من منتجات البترول والتي بلغت قيمتها نحو 635 مليون و730 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 541 مليون و470 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 94 مليون و260 ألف دولار.

في نفس السياق، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي لتصل إلى 229 مليون و560 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 179 مليون و270 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 50 مليون و290 ألف دولار.