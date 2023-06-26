تعرف على جهود وزارة قطاع الأعمال لتطوير شركات الأدوية والمستلزمات الطبية؟

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القاهرة - سامية سيد - ‏تركز وزارة قطاع الأعمال العام، على تطوير الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية وشركاتتها التابعة لاسيما في ظل ضعف صادرات تلك الشركات وضعف تنافسيتها في الخارج، وهو ما يحتاج إلى جهود كبيرة لزيادة الصادرات والمساهمة في زيادتها بشكل كبير خاصة للأسواق العربية والأفريقية‬ تعرف علي التفاصيل.

أولاـ ‏وزارة قطاع الأعمال ساعدت الشركة القابضة على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع التحديث لكافة الشركات من خلال تنفيذ مشروع مواصفات التصنيع الجيد Good manufacturing practice حيث تم توقيع عقود تمويلات لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة، بمبلغ 3.4 مليار جنيه.

ثانياـ العمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادي للطاقات المادية والبشرية المتاحة، واستكمال مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج لتواكب التطور العالمي فى صناعة الدواء.

ثالثاـ التعاون مع شركة هندية لتوطين صناعة الخامات الدوائية فى شركة النصر للادوية ، واقتراض 800 مليون جنيه لتنفيذ المشروع

رابعاـ إنتاج مستحضرات جديدة مع تنشيط الجهود المبذولة في مجال التسويق لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة وتطوير المكاتب العلمية مع العمل على فتح مناشئ جديدة لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج بما يضمن الحصول على أفضل الأسعار.

خامساـ السعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات بما يسهم فى توطينها وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لمختلف المواطنين.