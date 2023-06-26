شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القاهرة الجديدة: تشكيل مجموعة عمل "طواريء" لانتظام عمل المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تشكيل مجموعة عمل (طوارئ) برئاسة نائب رئيس الجهاز لمتابعة سير العمل بالمرافق ومنع المخالفات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تم وضع خطة لمتابعة سير العمل طوال فترة الإجازة.

ووجه المهندس عبدالرءوف الغيطى، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري والسريع في حالات الطوارئ، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة العيد لرفع كفاءة (الإنارة – النظافة - رش المبيدات الحشرية وتكثيف النظافة في محيط المساجد استعدادا لصلاه العيد).

وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من عدم تنفيذ أى مخالفات أثناء الاجازة.

وأوضح "الغيطي" أنه يوجد لجنة تدخل سريع بإشراف نائب رئيس الجهاز لكل تجمع ورئاسة مدير الأمن لكل تجمع لمنع مخالفات البناء أو أي نوع آخر من المخالفات، كما يوجد الخط الساخن 15100 لتلقى جميع الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.