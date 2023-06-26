سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 26-6-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدجولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين الموافق 26-6-2023، وفقاً للمعروض بشاشات التداول.

استقر سعر الدولار اليوم ببنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل الجنيه.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري بقيمة 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

عرض البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار عند، 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه ببنك الكويت الوطني عند مستوياته بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه.

وصل سعر الدولار على مستوياته في بنك سايب بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه.

استقر الدولار أمام بنك بلوم مصر بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه.

وفي بنك أبو ظبي التجاري استقر السعر عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه.

عرض المصرفي العربي الدولي سعر الدولار، مقابل الجنيه، عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه، عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض موقع البنك المصري الخليجي سعر الدولار اليوم عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع