شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: مد أجل تقديم إقرار الأشخاص الإعتباية الطالبة للمد حتى 4 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنه تقرر مد أجل تقديم إقرار الأشخاص الإعتباية التي قدمت طلب مد أجل تقديم الإقرار لمدة ستون يوما، وقامت بسداد الضريبة المقررة والتي تنتهى مدة تقديمه الأصلية بتاريخ 29 يونيو2023؛ وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023، وذلك طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه ( إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى اول يوم عمل بعدها.

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أن هذا القرار جاء في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 2426) لسنة 2023 بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، مطالبة الممولين بعدم الانتظار إلى أخر المهلة الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبي، مشيرًة إلى أنه يستطيع الممولون في أي وقت خلال فترة اجازة عيد الأضحى رفع إقراراتهم الضريبية على المنظومة الإلكترونية .

وأكدت المصلحة على حرصها على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا، ومنها تقديم الإقرار الضريبي، لافتة إلى أن خطورة عدم إلتزام الممولين بإلتزاماتهم القانونية والذي يتسبب في تعرضهم للعقوبات الواردة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد.

ودعت مصلحة الضرائب المصرية كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

ومن الجدير بالذكر أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين، وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395 .