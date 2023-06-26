شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.2% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1.162 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 17665 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3262 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 21419 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 7395 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 3535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 5242 نقطة.