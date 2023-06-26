شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تقرر تشغيل 266 مكتبا فى جميع المحافظات يومى 2 و3 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن الهيئة القومية للبريد عن مواعيد العمل بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث قررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها 299 مكتب بريد المنتشرة على مستوى الجمهورية يومي الأحد والإثنين الموافقين 2 و3 يوليو، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو.

ومن جانبه، صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تضمن تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بكل سهولة ويسر، وذلك أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور شريف فاروق أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين "إن وجدت"، بالإضافة إلى متابعة تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.



