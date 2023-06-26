شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشر تميز بالبورصة بنسبة 30.55% خلال جلسات شهر يونيو المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.79% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.53% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 30.55% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 24.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 692.1 مليار جنيه إلى 713.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.1%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 223.1 مليار جنيه إلى 221.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 915.2 مليار جنيه إلى 934.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 7.7%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 69.2 مليار جنيه خلال شهر يونيو المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 20.961 مليار ورقة منفذة على 1.527 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 64.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 16.107 مليار ورقة منفذة على 1.735 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 67.48% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.52%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 27.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 3.98 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 618.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 11.4 مليار جنيه، بحجم تداول 7.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 499.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 38.7 مليار جنيه بحجم تداول 11.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.1 مليون عملية.