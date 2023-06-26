شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على "المصرية لتنمية الصناعات الغذائية" بـ15.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المصرية لتنمية الصناعات الغذائية والزراعات العضوية (نبته) بحجم تداول 152.4 ألف سهم بقيمة 15.24 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة برادايس العالمية للاستثمارات السياحية والعقارية بحجم تداول 10 آلاف سهم بقيمة 10 ملايين جنيه، وصفقة على شركة الفارس لتجارة الأسماك وإدارة المطاعم بحجم تداول 40 ألف سهم بقيمة 4 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 894.9 ألف سهم بقيمة 41.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 85 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1.162 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 864.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.24%، والعرب على 4.3%، واستحوذت المؤسسات على 43.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 91.4 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 166.2 ألف جنيه، 65.5 مليون جنيه، 39.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 17665 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3262 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 21419 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 7395 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 3535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 5242 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5361 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1357 نقطة.