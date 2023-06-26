أخبار البورصة اليوم الإثنين 26-6-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 26-6-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1.162 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والقاهرة للزيوت والصابون.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1.162 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 864.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.24%، والعرب على 4.3%، واستحوذت المؤسسات على 43.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 91.4 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 166.2 ألف جنيه، 65.5 مليون جنيه، 39.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 17665 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3262 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 21419 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 7395 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 3535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 5242 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5361 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1357 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

صفقات

أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على شركات المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري على أسهم 50.4 مليون سهم بقيمة 261.6 مليون جنيه للأولى، 64.65 مليون سهم بقيمة 44.6 مليون جنيه للثانية، 55.8 مليون سهم بقيمة 18.1 مليون جنيه للثالثة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر 2.95 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 10837 سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للبنك المصري الخليجي 1.2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، والبنك المصري الخليجي عدد 25 ألف سهم، 2.95 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك المصري الخليجي 172 ألف سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري شراء الأولى عدد 3.83 مليون سهم من أسهم الخزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.71%، وشراء الثانية عدد 650 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.48%.

مصر للفنادق

أعلنت شركة مصر للفنادق، سداد مبلغ 10 ملايين جنيه سداد عكسيًا معجلًا من الرصيد المتبقي عن الشريحة الثانية والبالغة 188 مليون جنيه، ليصل مجموع ما تم سداد من أقساط معجلة منذ قرار مجلس الإدارة في 24 يناير عام 2017 وحتى تاريخه مبلغ وقدره 403.2 مليون جنيه.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت الشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، صافي مبيعات مجمعة بلغت 53.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المال 2023 مقارنة بصافي مبيعات مجمعة بلغت 57.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022، وحققت الشركة صافي خسائر مجمعة بعد الضريبة بلغت 102.3 ألف لتقلص الخسائر المجمعة بعد الضريبة التي بلغت 5.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022.

وحققت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) خسائر بلغت 602.6 ألف جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2023، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع المقاولات وعدم استقرار أسعار المواد.

كما حققت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، خسائر بلغت 37.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 59.5 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي.

حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض قدره 55.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 31 مايو عام 2023 مقابل 15.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ومقابل 17 مليون جنيه مستهدف عن ذات الفترة.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائضًا قدره 7.1 مليون جنيه خلال شهر مايو، مقابل فائض قدره 1.13 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام المالي السابق.