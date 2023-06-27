شكرا لقرائتكم خبر عن مركبات تم ترخيصها من حيث نوع الوقود خلال مايو.. اعرف عددها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن السيارات "الزيرو والمستعمل"، قد سجلت حوالي 447831 مركبة مرخصة ومؤمن عليها خلال مايو 2023 .

وكان من بينها حوالي 144 مركبة تعمل بالكهرباء ، و 315084 تعمل بالبنزين ، و108294 تعمل بالسولار، 11043 تعمل بالبنزين و الغاز الطبيعي ، و 100 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي فقط .

جدير بالذكر:أن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات قد أوضحت خلال شهر ابريل 2023 أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" قد سجلت حوالي 15086 مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1193مركبة موديل 2020 و2318مركبة موديل 2021و5898مركبة موديل2022 و5648 مركبة موديل 2023 و29 مركبه موديل 2024.