شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم العوامل التى أثرت على أسعار النفط خلال الربع الثانى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن متوسط سعر خام غرب تكساس الأمريكي سينخفض إلى 72.5 دولار / برميل في الربع الثاني من عام 2023، في حين تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن متوسط سعر النفط خام برنت و خام دبي وخام غرب تكساس) سينخفض إلى نحو 73.1 دولار برميل في عام 2023.

يذكر أن سوق النفط العالمية لا تزال تحيط بها حالة مرتفعة من عدم اليقين يصعب معها تحديد مستوى محدد قد تصله أسعار النفط، ولكن من المتوقع أن تتأثر أسعار النفط الخام سلباً خلال الربع الثاني من عام 2023 بكل من مخاوف حدوث ركود في الاقتصاد العالمي في ظل ضعف المؤشرات الاقتصادية والاضطرابات المالية والمصرفية في الاقتصادات الرئيسية لا سيما في الولايات المتحدة التي تواجه إمكانية التخلف عن سداد الديون والمخاوف من أن يؤدي ضعف هوامش أرباح مصافي تكرير النفط - لا سيما في آسيا - إلى تقليص مصافي التكرير لعمليات شراء النفط على المدى القريب وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الأول2023لمنظمة "أوابك".

وتابع التقرير ،أنه من العوامل التي يتوقع أن تقدم دعماً لأسعار النفط الخام خلال الربع الثاني من عام 2023 قرار دول تحالف أوبك بإجراء خفض إضافي طوعي على إنتاجها من النفط الخام مقداره حوالي 1.7 مليون برميل خلال الفترة (مايو - ديسمبر) 2023 بهدف دعم استقرار سوق النفط العالمي والتفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد في الصين - أكبر مستورد عالمي للنفط - عقب تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، والتوقعات بشأن ارتفاع الطلب مع بدء موسم العطلات والقيادة الصيفي فضلاً عن إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه قد يوقف الزيادات في أسعار الفائدة بشكل مؤقت وتخفيف البنك المركزي الأوروبي من سياسته التشديدية.