شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا خلال مايو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة المركز الأول كأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث سجلت 554 مركبة، وتلتها وحدة مرور مدينة نصر 488 مركبة، ثم وحدة المنصورة 432 مركبة، ثم وحدة مرور فيصل 425 سيارة .

ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 401 مركبة، أما منفذ مرور ميناء السلوم 6256 مركبة، منفذ مرور نويبع 1642 مركبة، ومنفذ مرور ارقين 1294مركبة، وسفاجا 1061.