سعر الدولار مقابل الجنيه بوقفة عيد الأضحى 27-6-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 27-6-2023، وفقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

عرض سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري بـ مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

طرح سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بـ مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي إلى أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري بـ مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.