شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "المقاولات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2%، أعقبه قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 1.3%، يليهما قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%، وقفز قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، وزاد قطاع العقارات بنسبة 0.2%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.4%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 2.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 715.1 مليار جنيه إلى 713.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 220.5 مليار جنيه إلى 221.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.