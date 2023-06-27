شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-6-2023 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-6-2023، أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبمناسبة عيد الأضحي المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، حتى يوم الاثنين 3 يوليو 2023، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.