تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواها مساء أمس الإثنين.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1500 جنيه للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1929 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2250 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2571 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1927 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع 3.9 دولار بنسبة 0.20%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.