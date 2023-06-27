شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.27% خلال جلستين قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 2.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 715.1 مليار جنيه إلى 713.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 220.5 مليار جنيه إلى 221.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 935.7 مليار جنيه إلى 934.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.6%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 3.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.754 مليار ورقة منفذة على 133 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.736 مليار ورقة منفذة على 339 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 95.95% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 4.05%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 274.4 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 53.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.1 مليار جنيه، بحجم تداول 610.3 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 40.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.2 مليار جنيه بحجم تداول 884.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 93.7 ألف عملية.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27-06-2023 إلى يوم الإثنين الموافق 03-07-2023 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد الاضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 04-07-2023.