شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر يسجل 2260 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مستهل التعاملات الصباحية تحرك طفيف بحوالي 10 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 2260 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.





أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2583 جنيها.

عيار 21 يسجل 2260 جنيها.

عيار 18 يسجل 1937 جنيها.

الجنيه الذهب 18080 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ظل تراجع الدولار الأمريكي قبل البيانات الرئيسية التي تصدر هذا الأسبوع عن الولايات المتحدة الأمريكية، بينما ينتظر المتداولون خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لتقييم مستقبل رفع الفائدة.

يتداول سعر الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1924 دولار للأونصة مرتفعاً بنسبة 0.1% وذلك بعد تراجع الذهب يوم أمس ليغلق تحت المستوى 1930 دولار للأونصة الذي يعد المقاومة الحالية لسعر الذهب في هذه المنطقة.

انخفض الذهب منذ بداية شهر يونيو وحتى الآن بنسبة 1.8% بينما يظل المعدن النفيس مرتفعاً منذ بداية العام وحتى اليوم بنسبة 5.4%.

التذبذب الحالي في أسعار الذهب العالمي يأتي في ظل محاولات المستثمرين لخلق توازن بين مخاوف الركود الاقتصادي وبين استمرار التشديد النقدي للبنوك المركزية ورفع أسعار الفائدة، وهو ما نتج عنه التذبذب الحالي في الذهب بدون اتجاه واضح، وإن كان الاتجاه الهابط هو الغالب حالياً على حركة الذهب.

يصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن الاقتصاد الأمريكي، والذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدة البنك الفيدرالي، ومن المتوقع أن يستمر التضخم على المستوى السنوي عند 4.7% خلال شهر مايو دون تغير عن القراءة السابقة.

على الرغم من توقع استقرار التضخم الأمريكي في مايو إلا أنه يبقى أعلى بكثير من مستهدف البنك الفيدرالي عند 2%، وهو ما يدفع البنك إلى التمسك بسياسة التشديد النقدي والاستمرار في رفع الفائدة.

من جانب آخر سيكون هناك فرصة للأسواق للاستماع إلى رئيسة المركزي الأوروبي لاغارد جنبًا إلى جنب مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورؤساء البنوك المركزية العالمية الأخرى، في حلقة نقاش في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا في البرتغال يوم غد الأربعاء.

من المرجح أن يكون التضخم في مقدمة المواضيع خلال هذا المنتدى، بالإضافة إلى معرفة توجهات البنوك المركزية الأكبر في العالمي خلال النصف الثاني من العام.

هذا وتضع الأسواق حالياً تسعير برفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال شهر يوليو بمقدار 25 نقطة أساس باحتمال بنسبة 77%، على أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض بداية من العام القادم بشكل تدريجي.

الدولار الأمريكي انخفض خلال تداولات اليوم قبل صدور الأحداث الهامة هذا الأسبوع، حيث انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% وذلك بعد ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6%.