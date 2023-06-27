شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف مواعيد فتح وإغلاق محلات الذهب خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، أنه لم يتم فرض مواعيد فتح أو إغلاق على محلات بيع الذهب بالتجزئة خلال فترة عيد الاضحى المبارك، وأن الأمر متروك لكل محل وفق رؤيته للأسواق كما أن بعض المحال قد تفتح أبوابها أمام المستهلكين خلال أيام العيد لتلبية الطلب على شراء "شبكة" العيد.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لليوم السابع، أن أوقات العمل المتعارف عليها في سوق الذهب تبدأ من الساعة 1 ظهرا وحتى العاشرة مساءاً جميع أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأحد تكون بعض المحال التجارية للذهب في إجازة بسبب اجازة سوق الذهب.

وأشار إلي أن قرارات فتح أو إغلاق محال بيع الذهب بالتجزئة للمستهلكين تكون فردية لكل محل بحسب عدد العملاء لديه أو بحسب حجم طلبات الذهب ، الأمر الذي يجعل فترة عيد الاضحى تقريبا فترة عمل لن تشهد اغلاق طوال أيام الإجازة الرسمية المقررة من مجلس الوزراء التي تبدأ من يوم الثلاثاء وقفة غرفة وحتي يوم الاثنين ما بعد انتهاء إجازة العيد.